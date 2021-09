Baseball, Europei 2021: vincono ancora Italia, Olanda e Israele nella seconda giornata

Seconda giornata di gare in Piemonte, in occasione degli Europei di baseball 2021, in cui si sono disputate ben otto gare valide per tutti e quattro i gironi della prima fase, con le classifiche che hanno iniziato a delinearsi in attesa degli ultimi incontri. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata.

GRUPPO A

Due su due per l’Italia, che ha sconfitto agevolmente anche il Belgio per 14-3, issandosi in testa alla graduatoria, mentre la Grecia ha conquistato il primo successo della rassegna piegando 14-13 l’Austria dopo ben tre extra-inning, grazie alla corsa di Torres Hondro.

GRUPPO B

Tutto bene per la Spagna, che ha rifilato ben 14 valide e 15 punti, grazie al fuoricampo di Leo Rodriguez nel 15-2 inflitto alla Germania, mentre la Croazia ha dimostrato ancora una volta di poter essere la mina vagante del torneo, sconfiggendo 9-3 l’Ucraina.

GRUPPO C

Continua la marcia di Israele, più seria candidata al ruolo di terzo incomodo, che ha sconfitto 10-0 la Francia, per merito di un’ottima prestazione dal monte dei lanciatori DJ Sharabi e Ben Wagner, con la Russia che a seguito di un big inning da sei punti si è imposta 7-6 sulla Gran Bretagna.

GRUPPO D

Nessun problema per l’Olanda, favorita, che ha avuto la meglio sulla Repubblica Ceca. 11-1 il punteggio in favore degli oranje, che hanno concesso sì un fuoricampo, ma senza mai patire. A chiudere il quadro ecco il netto 11-0 della Svezia sulla modesta Slovacchia.

Foto: LaPresse