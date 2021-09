Baseball, Europei 2021: Olanda prima finalista, ma la Spagna sfiora la rimonta negli ultimi due inning

Impresa sfiorata per la Spagna, che va davvero vicinissima a battere in rimonta l’Olanda nella prima semifinale degli Europei di baseball. Sul diamante di Avigliana, la formazione orange riesce a vincere per 9-8, ma sente molto a lungo il fiato sul collo degli avversari iberici, in grado di costruire un grande recupero conclusivo che per pochissimo non si va a concludere positivamente. Gli olandesi attendono ora la vincente di Italia-Israele.

La prima fiammata la offre la formazione spagnola, che tira fuori un fuoricampo da due punti con l’assai pericoloso Edison Valerio. Nel terzo inning, però, su un errore difensivo di Galvan la valida di Schoop si trasforma in punto di Tromp; successivamente Ricardo trova il fuoricampo a destra del 4-2. Polonius rincara la dose: doppio a sinistra, Martina vola via ed è 5-2.

Nella parte bassa della stessa ripresa, Kelly, entrato come rilievo al posto di Bolsenbroek, non gestisce bene una situazione che fa sì che le basi spagnole si riempiano: Jimenez ringrazia, trova la volata di sacrificio e Valerio può firmare il 5-3. Gli olandesi, però, allungano ancora nella quarta: singoli di Diddier e Bernardina (a basi piene), 7-3.

Tutto sembra finire nell’ottavo, perché uno svarione difensivo di Jimenez, che manca una presa sul materasso in fondo al campo, crea le condizioni per le basi piene: inevitabile la valida a destra di Schoop che significa due ulteriori RBI e 9-3. Pare conclusa, e invece di partita ne comincia un’altra. Galvan s’inventa un gran fuoricampo da tre punti per il 9-6, e nell’ultimo inning Floranus, closer al posto di Martis, inizialmente parte con due out, poi subisce il singolo di Beltre e la base su ball di un ottimo Valerio. La valida di Angulo porta Didder all’errore, perché non trattiene la palla e lascia andare Beltre per il 9-7. Non solo: Ustariz trova la valida a sinistra, stavolta a casa ci arriva Valerio ed è 9-8. Tutto si riduce a Jimenez, la cui rimbalzante è però controllata dalla difesa olandese, che agguanta in questo modo la finale.

Foto: LiveMedia/Claudio Benedetto – LivePhotoSport.it