Gli Europei 2021 organizzati in casa, il passaggio del turno e l’approdo ai quarti di finale col primo posto nel girone ed un feeling crescente con un manager dal profilo a dir poco affascinante e conosciuto. E’ un momento molto positivo quello che il baseball italiano sta vivendo in questi giorni, in particolare oggi, a poche ore dal quarto di finale contro la Croazia, vera sorpresa del torneo continentale.

Per celebrarlo, facendo il punto della situazione, il presidente della FIBS Andrea Marcon ha consegnato queste parole al sito federale, fotografando un po’ quello che sta succedendo: “Questa Nazionale sta sempre più prendendo le sembianze di Mike Piazza. E’ sempre più coinvolto nel progetto – prosegue Marcon –. Il suo apporto lo si capisce vivendoci accanto. Ha ragione Alessandro Maestri, Mike è Mike. Si è calato nel ruolo a meraviglia, è sempre più manager. E’ un valore aggiunto per il nostro baseball, il suo lavoro darà i suoi frutti. E’ un coach americano, ma si confronta continuamente con il suo staff. E questo non fa che bene all’ambiente“.

Poi aggiunge: “Abbiamo rispettato le previsioni, vediamo cosa succede da oggi in poi, a cominciare dal quarto di finale contro la Croazia. I ragazzi stanno seguendo alla lettera le disposizioni del loro staff, con gran disciplina e con aggressività. E’ la strada giusta per ovviare alle mancanze che possiamo che possiamo avere rispetto ad altri team. Vedo una squadra compatta – prosegue il massimo dirigente federale –, decisa, che gioca d’insieme. Arriveranno momenti difficili e li supereremo con questo spirito“.

Infine, conclude soffermandosi sugli aspetti organizzativi: “Stiamo andando oltre ogni più rosea aspettativa. Abbiamo visto campi perfetti, pubblico al massimo della capienza che ci è stata concessa sulla base del protocollo anti-Covid. La gente è felice di avere l’Italia in questa zona ed i ragazzi di Mike Piazza hanno ripagato questo affetto con prestazioni all’altezza. Vorrei mettere in evidenza un dato: le amministrazioni comunali coinvolte nell’Europeo hanno speso due milioni e mezzo per i lavori nei campi di gioco. Il che significa che Avigliana e Settimo Torinese avranno per altri vent’anni un impianto all’altezza della situazione“.



Foto: Ezr/NADOC