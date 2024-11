Marco Mazzieri è il nuovo Presidente della FIBS. Cambia il vertice di baseball e softball in Italia

Marco Mazzieri è stato eletto Presidente della Federazione Italiana Baseball e Softball. Succede ad Andrea Marcon, che deteneva la posizione di testa a livello federale deal 2016. L’elezione, che ha avuto la necessità di far ricorso a un ballottaggio visto che nessuno dei candidati aveva raggiunto la quota elettiva necessaria, si è risolta in favore dell’ex manager della Nazionale dal 2007 al 2017.

L’elezione si è tenuta all’interno della 33a Assemblea elettiva della Federazione. Al primo turno Marcon aveva ottenuto poco più del 41% dei voti contro il 38,5% di Mazzieri, con Marco Sforza a sfiorare il 18%. In sede di ballottaggio, invece, 42,7% per Marcon e 56,04% per Mazzieri, con 1,26% di schede bianche. Inizialmente si era candidato anche Maurizio Condipodero, che ha però ritirato la propria candidatura. L’elezione si è tenuta all’RHI Porta Bologna di Pieve di Cento (BO).

Marco Mazzieri è il nono presidente della FIBS. Succede a Steno Borghese (1950-1960), Giuseppe Ghillini (1961-1968), Bruno Beneck (1968-1984), Mario Pescante (1984-1985, commissario), Aldo Notari (1985-2000), Everardo Dalla Noce (2001), Riccardo Fraccari (2001-2016), Andrea Marcon (2016-2024).

Queste le prime parole di Mazzieri da Presidente federale: “Se mi avessero detto 50 anni fa che sarei stato Presidente di questo movimento che mi ha dato tanto, non ci avrei creduto. Vogliamo essere davvero la Federazione di tutti, non vogliamo lasciare indietro nessuno e vogliamo mettere tutto il movimento nelle condizioni di lavorare al meglio. Grazie davvero a tutti“.

Mazzieri, quasi una vita al BBC Grosseto tranne qualche annata tra Casalecchio e Fortitudo Bologna, ha disputato oltre 1000 partite in Serie A, la massima parte delle quali con il suo storico numero 5. In Nazionale ha all’attivo 73 presenze, distribuite i un arco di tempo che va dagli Europei 1985 ai Mondiali 1990. Il tutto prima di vivere dieci stagioni da manager, durate fino al World Baseball Classic 2017.