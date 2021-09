ATP San Diego 2021: il tabellone. Fognini sfortunato, anche Sonego non sorride. Subito Nishikori-Murray

Non hanno avuto particolare fortuna i due italiani impegnati la prossima settimana nel torneo ATP 250 di San Diego, da dove molti si trasferiranno poi a Indian Wells per giocare quello che, per come è diventato il calendario, è il penultimo Masters 1000 dell’anno. Si tratta della prima edizione maschile di un evento che, in sedi diverse da quella attuale (il Barnes Tennis Center), era di grande importanza nel circuito WTA con vittorie di quasi tutte le grandi campionesse Slam e, nel 1987, anche di Raffaella Reggi.

Per Fabio Fognini il problema non è tanto relativo al primo turno (anche se l’americano Brandon Nakashima, uno dei giovani rampanti del tennis a stelle e strisce, avrebbe forse preferito non incontrarlo subito) quanto al secondo: ci sarà eventualmente, infatti, Andrey Rublev, con il russo proveniente dall’ATP Cup. Il ligure quest’anno con il numero 5 del mondo ha sempre perso; prima del 2021 era avanti 5-1 nei precedenti.

Neanche Lorenzo Sonego può dire di essere troppo soddisfatto, visto che dall’unico precedente di Montecarlo 2019 le cose con il britannico Cameron Norrie sono molto cambiate. I due quasi si equivalgono in classifica mondiale (24 l’uno, 28 l’altro), e oltretutto in attesa c’è il mai semplice britannico Daniel Evans. Si tratta di uno spot a doppio taglio per il torinese, che potrebbe uscire subito o arrivare fino ai quarti, dove partirebbe in ogni caso sfavorito con il canadese Denis Shapovalov.

Di scena, naturalmente, anche il tabellone di qualificazione, con Federico Gaio e Salvatore Caruso unici due italiani iscritti in una situazione nella quale ci sono non meno di sette americani e, nel complesso, difficoltà evidenti nell’aumentare il contingente azzurro. Per quel che concerne ancora il main draw, invece, vale la pena sottolineare la perfidia della dea bendata, in questa fattispecie: Kei Nishikori ed Andy Murray si affronteranno subito, e l’organizzazione ha già fatto sapere che il loro confronto si giocherà di mercoledì, così come debutteranno in quel giorno anche Shapovalov, Auger-Aliassime e Schwartzman.

ATP 250 SAN DIEGO: IL TABELLONE

Rublev (RUS) (1)-Bye

Fognini (ITA)-Nakashima (USA) (WC)

Harris (RSA)-Qualificato

Qualificato-Schwartzman (ARG) (6)

Shapovalov (CAN) (4)-Bye

Qualificato-Fritz (USA)

Sonego (ITA)-Norrie (GBR)

Kwon (KOR) (SE)-Evans (GBR) (8)

Hurkacz (POL) (5)-Qualificato

Karatsev (RUS)-Delbonis (ARG)

Fucsovics (HUN)-Dimitrov (BUL)

Bye-Auger-Aliassime (CAN) (3)

Garin (CHI) (7)-Basilashvili (GEO)

Korda (USA)-Paul (USA)

Nishikori (JPN) (WC)-Murray (GBR) (WC)

Bye-Ruud (NOR) (2)

Foto: LaPresse