ATP Nur-Sultan 2021: moria di teste di serie, resiste solo Bublik

Il torneo ATP di Nur-Sultan (Kazakistan) ha il quadro completo dei quarti di finale che cominceranno nella giornata di domani. E questo giovedì verrà ricordato come il crollo delle teste di serie. Iniziamo dal numero 1 del tabellone Aslan Karatsev; il russo è capitolato in due set contro il finlandese Emil Ruusuvuori, confermando il suo momento non propriamente felice, visto che dal ko di Belgrado con Matteo Berrettini non è riuscito a vincere più di due match in fila.

Cade anche Dusan Lajovic, terzo favorito del seeding: il coreano Soonwoo Kwon si cava d’impaccio dopo un primo set difficile, annullando due palle set al suo avversario, e da lì fa girare il match a suo favore, conquistando la seconda frazione sull’onda lunga della prima. A seguirlo, va fuori anche l’altro serbo Filip Krajinovic, testa di serie numero 4, che cede in due set all’australiano James Duckworth, che conferma il suo buon momento di forma dopo il successo al Challenger di Istanbul.

Così facendo, il giocatore dal best ranking ancora in campo è il padrone di casa Alexander Bublik, che parte male con Miomir Kecmanovic ma riesce a riprendere il controllo della partita, imponendosi per 7-5 al terzo. Stesso modus operandi per Carlos Taberner: lo spagnolo lascia per strada il primo set da che serviva per vincerlo, poi resiste alla tempesta di ace del bielorusso Egor Gerasimov e si impone in una guerra durata più di tre ore.

ATP NUR-SULTAN 2021, RISULTATI 23 SETTEMBRE

S. Kwon b. D. Lajovic 7-5 6-4

E. Ruusuvuori b. A. Karatsev 7-6 6-4

J. Duckworth b. F. Krajinovic 7-6 6-3

C. Taberner b. E. Gerasimov 5-7 7-6 7-5

A. Bublik b. M. Kecmanovic 2-6 6-3 7-5

Foto: LaPresse