Atletica, Eyob Faniel 12° sui 10 km in Germania. Record mondiale femminile su 10 km e 5 km

Eyob Faniel ha fatto il suo ritorno in gara dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il primatista italiano di Maratona ha concluso al dodicesimo posto col tempo di 28:30 la 10 km di Herzogenaurach (Germania) nel giorno del doppio record mondiale femminile di 5 km e 10 km su strada.

La keniana Agnes Tirop ha primeggiato sulla distanza più lunga in 30:01, migliorando di 28 secondi quanto fece la marocchina Asmae Leghzaoui a New York nel 2002. L’etiope Senbere Teferi è volata sui 5 km in 14:29, ritoccando di 14 secondi il crono della keniana Beatrice Chepkoech in gara mista (lo scorso 14 febbraio a Monaco) e di 15 secondi quanto fece l’olandese Sifan Hassan in prova “only women” (nel 2019, sempre a Montecarlo).

Faniel è ripartito da qui per preparare la Maratona di New York, in programma tra un paio di mesi. A vincere è stato il keniano Rhonex Kipruto in 26:43 (terzo tempo di sempre) davanti all’etiope Tadese Worku (26:56).

Foto: FIDAL/Colombo