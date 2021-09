Ancora tutto aperto dopo la prima giornata di gare nella Finale Oro dei Campionati di Società Assoluti, in programma a Caorle. In campo maschile, a metà strada, a guidare la classifica è la squadra altoatesina dell’Athletic Club 96 Alperia, mentre in campo femminile è battaglia a due per lo “scudetto” con Atletica Brescia 1950 Metallurgica San Marco e Atletica Vicentina appaiate al primo posto in classifica. Giornata caratterizzata dal forte vento che non ha certo favorito le grandi prestazioni

In pista spicca la vittoria nei 110 ostacoli del primatista italiano Paolo Dal Molin (Athletic Club 96 Alperia) che deve fare i conti con il forte vento contrario (-3.1) e si impone con il tempo di 13”79, regolando Koen Smet (Enterprise Sport&Service, 13.79). Yupun Abeykoon (Atl. Futura Roma), vince i 100 piani in 10”47, nonostante il vento contrario di 2.8, battendo Cassano (10”66) e Donona (10”68).

In campo femminile 100 metri dominati da Alessia Pavese (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco), che taglia il traguardo in 11”71 (-0.7), mentre nei 100 ostacoli Alice Muraro (Atl. Vicentina) si impone in 13.93 ( con -1.6 di vento). Nei 400 il più veloce è lo staffettista azzurro Brayan Lopez (Athletic Club 96 Alperia) con 47”18, mentre Matteo Galvan (Atl. Vicentina) affronta la sua ultima gara in carriera vincendo la serie più lenta in 48”87. Tra le donne ad avere la meglio è l’azzurra Raphaela Lukudo (La Fratellanza 1874 Modena) con 53”66 davanti a Mariabenedicta Chigbolu (Studentesca Rieti Milardi) in 54”08 e Virginia Troiani (Cus Pro Patria Milano) in 54”16.

Nei 1500 metri Federica Del Buono (Atletica Vicentina) si conferma in buona condizione vincendo in 4’12”63 con un ottimo finale che le permette di battere Ludovica Cavalli (Bracco Atletica) in 4’14”14 ed Elisa Bortoli (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco) in 4’15”08. Rimonta vincente nei 1500 uomini per Masresha Costa (Atl. Brugnera Friulintagli) che si impone in 3’50”03 su Mohamed Zerrad (Atl. Biotekna Marcon) in 3’50”21. Ala Zoghlami (Cus Palermo), nono nella finale olimpica, non delude e si aggiudica i 3000 siepi con 9’02”52, battendo il compagno di fuga Hosea Kimeli Kisorio (Atl. Virtus Lucca) con 9’08”25.

Ottavia Cestonaro (Atletica Vicentina) vince come da pronostico il salto triplo con 13.52 (sfruttando il vento di +1.6), davanti alla giovane promettente Greta Brugnolo (Riviera del Brenta) con 13,29 (+0.5). L’alto femminile vede il successo di Teresa Maria Rossi (Cus Pro Patria Milano), con 1,80 ottenuto alla terza prova. Nel lancio del martello donne successo per Cecilia Desideri (Studentesca Rieti Milardi) con 58,62, mentre nel disco uomini la vittoria va a Daniel Compagno (Athletic Club 96 Alperia) che trova il lancio vincente proprio alla fine scagliando il disco a 51.44 se superando Sebastiano Bianchetti (51.28). Nella finale B in programma a Palermo da segnalare la vittoria dell’olimpionico Massimo Stano nei 5 km di marcia. Domattina la sessione decisiva per l’assegnazione dei titoli.

Foto Fidal/Colombo