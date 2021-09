Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo: Rogora quarta a Kranj, Stefano Ghisolfi leader della generale

Dopo lo storico debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l’arrampicata sportiva riparte con una tappa di Coppa del Mondo. A Kranj (Slovenia) è andata in scena una prova di lead. Al femminile tutto secondo pronostico: la fuoriclasse slovena Janja Garnbret si impone con 49+ davanti alla sudcoreana Seo Chaehyun (46) e alla statunitense Natalia Grossman (41+), mentre la nostra Laura Rogora è quarta (39), Giorgia Tesio 36ma ed eliminata in qualifica.

Al maschile, invece, successo a sorpresa del giapponese Masahiro Higuchi (37) davanti allo sloveno Luka Potocar (31+) e al tedesco Sebastian Halenke (31+) in una gara priva di tanti big. Italiani eliminati in semifinale: Stefano Ghisolfi 12mo, Marcello Bombardi 20mo, Giovanni Placci 21mo, Alberto Gotta 25mo, Filip Schenz 33mo (out in qualifica). Stefano Ghisolfi resta però primo in classifica generale con 319 punti, 42 in più dello statunitense Sean Bailey e 56 più su di Higuchi. Garnbret primeggia tra le donne con 300 punti, 4 in più della statunitense Natalia Grossman e 22 meglio di Rogora.

Foto: Lapresse