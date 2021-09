E’ calato il sipario sulla stagione 2021 dedicata ai catamarani foiling della classe TF35. Il successo è andato all’equipaggio svizzero Realteam Sailing di Esteban Garcia, che ha preceduto Alinghi, con Ernesto Bertarelli al timone, e Spindrift di Dona Bertarelli e Yann Guichard. Nove le prove andate in scena in un evento organizzato dallo Yacht Club Isole di Toscana, in collaborazione con la Classe Internazionale TF35.

“Anche in occasione di questo secondo evento alla Marina di Scarlino abbiamo potuto regatare in condizioni meteo ideali- Per noi è stato molto importante testare le imbarcazioni in mare, confrontandoci con la navigazione con onda che per le barche foiling, in determinate condizioni meteomarine, può rappresentare un problema. Abbiamo imparato molto e torneremo l’anno prossimo: tutti i team sono entusiasti. Abbiamo ricevuto un’accoglienza eccezionale a terra, per questo ringrazio Leonardo Ferragamo e tutto lo staff della Marina di Scarlino, dello yacht club e quanti hanno contribuito al successo dell’evento e della nostra presenza. Un ringraziamento anche a Omega e PelleP, i partner che supportano la nostra attività“, le parole riportate dall’Ansa di Bertarelli.

A tenere banco però c’è la questione America’s Cup. Venerdì 17 settembre avrebbe dovuto essere il giorno dell’annuncio e del dove e del come si sarebbe tenuta la competizione. Nei fatti, Team New Zealand non ha rispettato la scadenza che si era fissata, decidendo di prendersi più tempo. Una situazione particolare che, come è chiaro, ha alimentato un po’ di contrarietà. E Alinghi che cosa farà?

“Speriamo che ci facciano sapere il posto e le regole della prossima edizione perché sarà una sfida interessante. Si raggiungono velocità di 120-130 km/h e bisognerà abituarsi ai caschi un po’ come in F1. Per battere i detentori del titolo, i challenger devono essere forti e andare in acqua spesso. Da parte nostra, il pensierino c’è sempre di essere al via“, l’ammissione di Bertarelli ai microfoni della Rai.

