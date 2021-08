Zverev-Khachanov, Finale tennis Olimpiadi oggi: orario, tv, programma, streaming

Alexander Zverev e Karen Khachanov torneranno in campo oggi per l’attesissima finale per l’oro alle Olimpiadi di Tokyo. Una sfida di grande prestigio ma nella quale manca il grandissimo favorito della vigilia ovvero il serbo Novak Djokovic eliminato proprio dal tedesco.

Sarà una partita molto spettacolare tra due giocatori di grandissimo talento. Ci si attende, inoltre, un match anche molto equilibrato visto che nei quattro precedenti il bilancio è in parità con due successi per parte, anche se l’ultima sfida risale al 2019.

Nel suo percorso il numero 5 del mondo è stato praticamente perfetto, concedendo in cinque partite un solo set al campione serbo in semifinale. Decisamente più complesso il viaggio olimpico del russo che ha lasciato per strada tre set. Questa però è un’indicazione che non deve essere fuorviante. Zverev parte favorito ma Khachanov potrà giocarsi le sue possibilità.

Di seguito il programma completo della finale per l’oro nel tabellone di tennis maschile tra Zverev e Khachanov in programma al termine della finale del doppio femminile Krejcikova/Siniakova vs Bencic/Golubic che inizierà alle ore 8.00 italiane. La diretta streaming sarà garantita da Discovery+, Eurosport Player e DAZN. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. La diretta TV sarà possibile seguirla su Rai 2 all’interno del flusso olimpico previsto dalla testata (non è previsto lo streaming su Rai Play).

ZVEREV-KHACHANOV: PROGRAMMA E ORARIO

DOMENICA 1° AGOSTO

Alexander Zverev VS Karen Khachanov (Al termine di Krejcikova/Siniakova vs Bencic/Golubic dalle ore 8.00)

ZVEREV-KHACHANOV: DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2. Potrebbero esserci inserimenti di altri sport in caso di momenti reputati salienti.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+ ed Eurosport Player. Presente il canale dedicato al tennis per seguire la partita senza perdersi un punto.

Diretta streaming, per gli abbonati, su DAZN. In questo caso vengono trasmessi i due canali televisivi di Eurosport.

Foto: LaPresse