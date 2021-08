WTA Cluj-Napoca 2021: Martina Trevisan subito eliminata da Kristyna Pliskova

Non si può dire che il torneo WTA 250 di Cluj-Napoca sia fortunato in termini di teste di serie. Dopo aver perso la francese Alizé Cornet, numero 1 del seeding, l’evento rumeno deve salutare anche Martina Trevisan, numero 4, sconfitta in due set dalla ceca Kristyna Pliskova con un doppio 6-4 in un’ora e 37 minuti.

Dura in sostanza poco il sorriso per aver ritrovato (seppur all’estremo margine) il numero 100 del ranking mondiale per la toscana, che nel primo set non riesce a partire bene, subendo un piuttosto rapido 0-4 da parte della Pliskova meno nota. Dall’1-4 arrivano tre break di fila, poi sul 4-5 l’italiana non riesce a sfruttare il 30 pari raggiunto e cede il parziale.

Più regolare l’andamento del secondo set, anche se nel primo e terzo gioco Pliskova ha due chance per andarsene. La vera possibilità di cambiare la situazione Trevisan ce l’ha sul 4-3, ma non la concretizza e perde la battuta subito dopo. Nel decimo gioco per tre volte la partita può essere raddrizzata, ma questo non accade.

Se c’è un dato statistico che più di tutti riassume l’incontro, è quello dei punti vinti sulla prima: 29/36 (80.2%) Pliskova, 24/42 (57.1%) Trevisan. Il tutto con percentuali abbastanza simili di prime in campo, ma con una notevole differenza: i 14 ace per la ceca.

