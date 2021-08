WTA Cincinnati 2021, Camila Giorgi non si ripete e perde contro Jessica Pegula al 1° turno

Un calo fisiologico. Camila Giorgi non si ripete dopo il trionfo di Montreal ed esce di scena al primo turno del WTA di Cincinnati (Stati Uniti). L’azzurra è stata sconfitta dall’americana Jessica Pegula (n.30 del ranking) con il punteggio di 6-2 6-2 in 1 ora e 13 minuti di partita. Una giornata particolare nell’Ohio in cui la pioggia ha imperversato, costringendo gli organizzatori a rivedere parte dei programmi. In questo contesto, Giorgi non aveva la stessa scintilla canadese e in questo modo la statunitense ha potuto prendersi una rivincita, dopo il ko subito in Québec.

Nel primo set si intuisce subito che la marchigiana è lontana parente da quella vista la settimana scorsa. Turni al servizio gestiti male e subito sotto 4-0. L’azzurra prova a rimediare nel quinto game, recuperando parte del ritardo, ma poi nell’ottavo cede nuovamente il proprio turno in battuta, dando modo a Pegula di far propria la frazione sul punteggio di 6-2.

Nel secondo set purtroppo il canovaccio non cambia. La padrona di casa è chirurgica nel concretizzare le opportunità del quarto e ottavo gioco, sfruttando la fallosità dell’italiana. E così, con estrema rapidità, è calato il sipario sul match che ha sorriso all’americana sullo score di 6-2.

L’azzurra ha concluso raccogliendo molto poco dal servizio: il 55% dei punti con la prima e il 33% con la seconda, commettendo 4 doppi falli. Deficitarie anche le medie in risposta, con un livello di efficienza al di sotto del 30% per quanto concerne i punti ottenuti rispetto alla seconda della statunitense.

