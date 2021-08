WTA Cincinnati 2021, Jasmine Paolini esce al primo turno contro Veronika Kudermetova

Nella notte italiana il torneo Western & Southern Open 2021 di tennis, di categoria WTA 1000, che si gioca sul cemento outdoor di Cincinnati, ha visto proseguire il primo turno del tabellone principale di singolare, con la qualificata azzurra Jasmine Paolini che è stata superata dalla russa Veronika Kudermetova per 6-3 6-2 in un’ora e tredici minuti. Per lei al secondo turno la ceca Petra Kvitova.

Nel primo set l’equilibrio dura fino al 2-2, poi la russa trova due break a trenta nel quinto e nel settimo game che la proiettano sul 5-2 pesante. Paolini recupera uno dei due break alla settima occasione al termine di un infinito ottavo gioco, ma poi la russa trova un nuovo strappo a quindici che la porta a chiudere sul 6-3 in 37 minuti.

La seconda frazione inizia nel peggiore dei modi per Paolini, che vince solo uno dei primi tredici punti giocati e si ritrova subito sotto 0-3. L’azzurra trova il controbreak ai vantaggi del quinto game, ma è il canto del cigno, in quanto la russa centra lo strappo sia nel sesto che nell’ottavo gioco e così va a chiudere sul 6-2 in 36 minuti.

Le statistiche indicano la supremazia di Kudermetova, che vince in tutto 67 punti contro i 42 di Paolini. L’azzurra sfrutta soltanto 2 delle 9 palle break avute, concedendone invece 11 e perdendo la battuta in ben 6 occasioni. Kudermetova mette a segno 9 ace, mentre Paolini commette 4 doppi falli.

WTA 1000 CINCINNATI 2021

Primo turno

Veronika Kudermetova batte Jasmine Paolini 6-3 6-2

Foto: LaPresse