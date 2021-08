WTA Chicago 2021, Jasmine Paolini combatte ma si arrende ad Alizè Cornet

Chiusa l’avventura di Jasmine Paolini nel torneo WTA di Chicago. L’azzurra viene sconfitta in poco più di due ore dalla francese Alizè Cornet, numero 9 del seeding, per 7-6 6-4 in poco più di due ore di gioco. Qualche rammarico per la ragazza di Bagni di Lucca, soprattutto nella prima frazione quando si è ritrovata a servire per il set dopo una grande rimonta; purtroppo i 37 punti concessi al servizio, comprendenti undici palle break, la condannano al ko.

Inizio da incubo per Jasmine, con ogni suo colpo risolutivo che pare stregato. La lucchese compie errori su errori e nel giro di soli dieci minuti si ritrova sotto per 4-0, subendo immediatamente due break. L’azzurra non molla, prova a caricarsi e con un moto d’orgoglio strappa il servizio alla Cornet nel quinto gioco, ma torna punto e a capo pochi minuti dopo ritrovandosi sotto 5-1 e risposta.

La Paolini ha però cambiato atteggiamento, è più paziente mentre la francese appare in estrema difficoltà a causa del caldo dell’Illinois: parzialone di 5-0 e l’azzurra va a servire per il set. Che è però una maledizione: torna la Jasmine fallosa di inizio set, servizio perso a zero e si va al tie-break. L’occasione persa si fa sentire, due minibreak in avvio buttano dietro l’azzurra che deve arrendersi.

Purtroppo il morale non aiuta nemmeno in avvio di seconda frazione: la Paolini subisce subito il break ritrovandosi subito ad inseguire. Le occasioni ci sarebbero per poter rimettere in piedi la frazione, ma la Cornet è sempre fredda quando i punti contano e riesce a difendere il suo piccolo vantaggio fino alla fine della partita.

Foto: LaPresse