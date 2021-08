Andrea Bagioli si è distinto nella cronometro che ha aperto la Vuelta di Spagna 2021. L’alfiere della Deceuninck-Quick Step ha infatti concluso al settimo posto, accusando 12” di ritardo dal vincitore Primoz Roglic. Il ciclista italiano ha fatto meglio di tutti gli altri big presenti al via della corsa a tappe in terra iberica, palesando un’eccellente condizione fisica e dimostrando il suo feeling con le prove contro il tempo.

Andrea Bagioli ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di Tuttobiciweb: “Un risultato che non mi aspettavo, perché non amo questa troppo le cronometro anche se nei prologhi come questo riesco a fare bene. Essere già il miglior giovane ed entrare tra i primi dieci però non me l’aspettavo… Sono in forma, sto crescendo e sono anche abbastanza fresco visto che, dopo la caduta del Trofeo Laigueglia, sono stato costretto a restare fermo per ben tre mesi“.

Bagioli ha poi proseguito: “L’emozione è forte perché questa è la mia prima maglia in un grande giro, cercherò di tenerla più a lungo possibile. Arrivare a Santiago? Sarebbe un sogno, ma ci sono corridori come Bernal e Vlasov che se la contenderanno visto che lotteranno per la classifica generale. Sono venuto qui per cercare di conquistare una tappa, all’inizio proverò a stare con i primi, ma quando mi accorgerò di non farcela mollerò senza problemi per concentrarmi sul risultato di una tappa“.

Foto: Deceuninck-Quick Step