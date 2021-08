Vuelta a España 2021, tappa di domani Santo Domingo de Silos-Espinosa de los Monteros. Picon Blanco: percorso e altimetria

Dopo la cronometro inaugurale e la prima occasione per i velocisti, la Vuelta a España cominicia a fare sul serio. Come spesso accade, le prime salite impegnative arrivano già nei primi giorni di corsa a rimodellare la classifica generale e così andrà anche per la terza tappa, la Santo Domingo de Silos-Espinosa de los Monteros. Picon Blanco di domani, con arrivo sulla cima oramai caratteristica della Vuelta a Burgos.

PERCORSO

Prima dei fuochi d’artificio, una lunga parte di attesa. Si parte già in altura, oltre quota 1100 metri, con la frazione che prevede alcuni piccoli saliscendi che potranno favorire chi tenterà qualche attacco da lontano. La prima ascesa è il Puerto del Manquillo, un terza categoria di 7,2 chilometri a pendenze abbastanza agevoli, con poco più del 4% di media.

Gli ultimi 25 chilometri decideranno il destino della corsa. Si comincia con l’Alto de Bocos, ‘rampetta’ di poco meno di tre chilometri con pendenze superiori al 6%, per poi arrivare sul Picon Blanco, con pendenza media del 9,3% ‘viziata’ dal primo chilometro di poco superiore al 6%. L’ascesa si fa poi dura, si resta costantemente in doppia cifra nell’area boschiva per toccare il 18% in un paio di occasioni, tra cui a ridosso dell’ultimo chilometro. Un arrivo che può essere già un importante snodo di questa Vuelta.

ALTIMETRIA

Foto: LaPresse