Vuelta a España 2021, il borsino dei favoriti di oggi: Jakobsen, Demare e Philipsen si giocano il successo a Gamonal

E’ in programma oggi la seconda tappa della Vuelta a España 2021, vale a dire la Caleruega-Gamonal di 166,7 chilometri. Si tratta di una frazione totalmente pianeggiante, perfetta per i velocisti. Il favorito principale per il successo di tappa è lo sprinter neerlandese della Deceuninck-Quick Step Fabio Jakobsen. Questi si è ormai lasciato alle spalle il bruttissimo incidente dello scorso Giro di Polonia e, di recente, ha dimostrato di godere di una condizione eccellente conquistando due trionfi parziali al Tour de Wallonie.

I rivali principali di Jakobsen, sulla carta, sono il belga Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) e il transalpino Arnaud Demare (Groupama-FDJ). Il primo è caduto nella crono di ieri, ma, fortunatamente, sembra non essersi fatto nulla di grave. Il secondo, invece, dopo un Tour de France da incubo, sembra aver ritrovato un buono stato di forma e nel prologo ha sfornato una buona prova, sintomo che vuole fare sul serio in quest’edizione del grande giro spagnolo.



In casa Italia l’uomo più quotato è Alberto Dainese (TEAM DSM), il quale ha già conquistato un secondo posto di tappa alla recente Vuelta a Burgos. Sacha Modolo (Alpecin-Fenix) e Matteo Trentin (UAE Team Emirates), invece, verosimilmente non faranno la volata, ma aiuteranno i loro compagni Philipsen e Molano. Non vanno sottovalutati, invece, due come Davide Cimolai (Israel Start-UP) e Riccardo Minali (Intermarché-Wanty), i quali potrebbero piazzarsi nei dieci.

I FAVORITI DELLA SECONDA TAPPA DELLA VUELTA 2021

***** Fabio Jakobsen

**** Arnaud Demare, Jasper Philipsen

*** Juan Sebastian Molano, Alberto Dainese, Michael Matthews

** Magnus Cort, Jordi Meeus, Martin Laas, Jon Aberasturi, Piet Allegaert, Davide Cimolai

* Clement Venturini, Sacha Modolo, Alex Aranburu, Juan José Lobato, Tom Pidcock, Riccardo Minali, Sep Vanmarcke, Luka Mezgec, Matteo Trentin

Foto: Shutterstock