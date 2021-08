Vuelta a España 2021, tappa di domani Burgos-Burgos: percorso e altimetria

Arriva il momento dell’ultimo Grande Giro di questo 2021. Domani partirà da Burgos la Vuelta a España per l’edizione numero 76 della sua storia, con Primoz Roglic che cerca la tripletta personale. La prima portata del cammino verso la maglia rossa, simbolo del primato, avrà luogo a Burgos, per una cronometro di sette chilometri che delineerà la prima classifica generale.

PERCORSO

Percorso abbastanza breve con i suoi 7100 metri, ma non dedicata esclusivamente agli specialisti. Subito dopo la partenza dalla Cattedrale cittadina comincerà una salita verso il castello di Burgos. Le percentuali di questi 1300 metri non sono proibitive, ma in questo modo chi è abituato ad una gara piatta non avrà vita facile.

Arrivati in vetta, leggera discesa e poi si va in pianura fino all’arrivo. Facile inserire Roglic come primo favorito per vestire la roja già domani dopo il successo straripante nella prova olimpica, o almeno con la possibilità di accumulare già qualche secondo importante ad inizio Vuelta.

ALTIMETRIA

Foto: LaPresse