Il Giro di Danimarca 2021 ci ha restituito un Remco Evenepoel tirato a lucido. Il campioncino della Deceuninck-Quick Step si è distinto ottimamente durante la breve corsa a tappe che si conclude quest’oggi, vincendo d’autorità la terza tappa con un attacco negli ultimi 18 chilometri.

Il più soddisfatto dell’andamento di queste giornate è ovviamente il suo Team Manager Patrick Lefevere: “Remco assomigliava di più al Remco visto prima della caduta al Lombardia“ ha detto riferendosi alla terza tappa da lui vinta. Il belga prova a spiegare anche l’esultanza ‘polemica’ del suo corridore, che si è messo un dito alla bocca: “Tipica dei giovani, probabilmente voleva dire che chi lo critica dovrebbe pensarci due volte prima di farlo e non ce l’aveva solo con la stampa, ma in generale. Se vinci puoi fare quello che vuoi. Se qualcuno lo critica per questo, peggio per lui. Tutti hanno un’opinione su Remco, si può essere pro o contro di lui, ha anche dei detrattori, quindi probabilmente il gesto era rivolto a loro”.

Resta comunque un lato negativo da limare: la discesa. Nella stessa tappa vinta, Evenepoel era caduto pochi chilometri prima, dimostrando di avere ancora qualche difetto in questo fondamentale. Dopo aver minimizzato il tutto, Lefevere ammette però che è un problema da risolvere: “Ci si deve abituare, faremo qualcosa a riguardo in inverno. Forse migliorerà, forse no, ma ci proveremo“.

Foto: LaPresse