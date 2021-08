Il mondo del ciclismo è stato scosso da una notizia importante: Luca Guercilena, Direttore Generale del Team Trek Segafredo, ha il cancro e dovrà affrontare una lunga battaglia.

In mattina il manager ha diffuso questo messaggio “Dopo tanti anni in giro per il mondo, seguendo le gare al fianco del mio Team, è arrivato per me il momento di prendermi una pausa. Pochi giorni fa ho iniziato a combattere contro un nemico forte, un linfoma, che richiederà tutti i miei sforzi e il calore della mia famiglia, degli amici di una vita e dei compagni di viaggio della Trek-Segafredo“, le parole di Guercilena

“Ci vorrà del tempo, ma sono sollevato che il Team sia in ottime mani grazie a un gruppo di persone esperte che mi accompagnerà fino al mio ritorno“, la chiosa del Direttore Generale della compagine statunitense.

Una situazione difficile per chi ha lavorato alacremente con la Trek sin dalla sua creazione nel 2011. Una notizia che, come è logico, ha avuto una grande risonanza sui social e a livello mediatico. Da questo punto di vista, non sono mancati i messaggi di sostegno dei corridori e di altri team manager.

Foto: Comunicato Trek Segadredo