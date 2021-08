Vuelta a España 2021 oggi, prima tappa: percorso, altimetria, favoriti. Subito una cronometro per Primoz Roglic

Scatta oggi, con la prima tappa, il terzo ed ultimo grande giro stagionale: al via la Vuelta a España 2021. Si comincia con una breve cronometro individuale in quel di Burgos: vedremo i primi distacchi, anche se non ci saranno ovviamente differenze abissali. Si assegnerà la prima Maglia Roja. Andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione con percorso, altimetria e favoriti.

PERCORSO

7,1 i chilometri da percorrere tutti ovviamente in quel di Burgos. Non sarà una cronometro semplice, vista la presenza di un GPM di terza categoria praticamente subito dopo il via: Alto del Castillo, uno strappo duro con 1,2 chilometri al 7,2%. Poi discesa e tratto finale pianeggiante per specialisti.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Chi se non Primoz Roglic? È l’uomo più atteso nella corsa iberica, detentore degli ultimi due titoli e va a caccia della tripletta. Il capitano della Jumbo-Visma può già mettere un primo tassello verso il trionfo, nella specialità più amata, quella nella quale è detentore dell’oro olimpico. Difficile trovargli un rivale su un percorso simile: ci proveranno Jan Tratnik (Bahrain-Victorious), Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) e Michael Matthews (Bike Exchange).