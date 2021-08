La Movistar si presenterà al via della Vuelta a España 2021 con Miguel Angel Lopez ed Enric Mas come capitani e Alejandro Valverde nel ruolo di jolly. Mas, che alla Vuelta è arrivato secondo nel 2018, l’anno scorso è giunto quinto sia nel grande giro di casa che al Tour de France. In quest’annata, invece, ha concluso la Grande Boucle al sesto posto. L’ex corridore della Deceuninck-Quick Step, dunque, è sulla carta il nome che dà più garanzie tra i leader della Movistar.

Mas ha parlato della Vuelta in una conferenza stampa organizzata dalla sua squadra, queste le sue parole: “Io e Miguel Angel Lopez andiamo molto d’accordo. Formiamo una coppia complementare e credo che uno di noi due possa vincere la gara o, quantomeno, arrivare sul podio. Sarà fondamentale la prima settimana. Non è qua che si vince la Vuelta, ma ci sono davvero tante tappe insidiose e si rischia di perdere tanto tempo se non si tiene gli occhi bene aperti. Il livello degli avversari è altissimo, molte squadre hanno portato i migliori che hanno. La frazione chiave credo sia quella in cui scaleremo il durissimo Altu di El Gamoniteiru“.

Mas è un corridore poco appariscente, ma possiede delle doti di fondo e recupero incredibili. E’ uno dei rari atleti, infatti, che negli ultimi anni sono stati capaci di esprimersi ad altissimi livelli in due grandi giri consecutivi. Inoltre, nelle gare a tappe è solito crescere con il passaere dei giorni.

