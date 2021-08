Vuelta a España 2021 oggi, Burgos Catedral VIII Centenario-Catedral: orario, tv, programma, streaming

Prenderà il via oggi la Vuelta a España 2021 con una breve cronometro individuale: 7,1 km attorno a Burgos. Il vincitore della frazione odierna, ovviamente, indosserà la maglia Roja. I primi 2,5 km della prova contro in tempo sono in leggera salita per giungere all’Alto del Castillo, poi breve discesa e ultimi 3 km completamente pianeggianti.

Per quanto concerne gli uomini più attesa sicuramente Primoz Roglic che di recente ha vinto la prova olimpica a cronometro. Grande curiosità anche per quel che potranno fare gli altri big: Egan Bernal, Richard Carapaz e Mikel Landa su tutti. In casa Italia attesa per le prove di Giulio Ciccone, Fabio Aru e Damiano Caruso.

Di seguito il programma e gli orari della cronometro d’apertura della Vuelta di Spagna 2021. La corsa sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1, in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

VUELTA A ESPAÑA 2021: PROGRAMMA E ORARIO PRIMA TAPPA

SABATO 14 AGOSTO:

17.44 Partenza primo corridore

21.00 (circa) Arrivo ultimo corridore

VUELTA A ESPAÑA 2021: COME VEDERE LA PRIMA TAPPA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, su Eurosport 1.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport

Foto: LaPresse