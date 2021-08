Mikel Landa è uno dei principali candidati a conquistare un posto sul podio della Vuelta a España 2021 che prenderà il via domani da Burgos. Il basco della Bahrain Victorious è fresco di successo finale alla Vuelta a Burgos, anche se nella breve corsa a tappe spagnola non ha impressionato e il suo trionfo è stato favorito anche dai problemi avuti da Romain Bardet e Domenico Pozzovivo.

Landa, ad ogni modo, è un corridore che negli anni ha dimostrato di godere di una solidità eccezionale. Quando si presenta al via di una grande corsa a tappe, se la sfortuna non lo colpisce, come è accaduto all’ultimo Giro d’Italia, lui si piazza tra i primissimi. Il basco, però, non centra il podio in una gara di tre settimane, benché l’abbia sfiorato in più occasioni, dal lontano 2015.



Queste le dichiarazioni rilasciate da Landa a Cyclismactu sulla Vuelta che sta per cominciare: “Vorrei lottare per un successo di tappa e salire sul podio. Non sono ancor al 100%, ma spero di arrivarci a breve. In queste prime tappe devo limitare i danni il più possibile. Primoz Roglic ed Egan Bernal, stante quanto hanno dimostrato negli ultimi anni, sono i principali favoriti. Ad ogni modo, io ho una squadra forte e darò battaglia“.

Landa, inoltre, ha anche parlato del ritiro del suo ex compagno di squadra Fabio Aru: “Siamo stati compagni di squadra e siamo amici. E’ un peccato che si ritiri. Ad ogni modo, immagino che questo possa dargli la serenità che sta cercando“.

Foto: Lapresse