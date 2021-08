Mathieu van der Poel, dopo aver visto il suo sogno olimpico svanire a causa di una caduta durante il primo giro della gara di cross country, ha deciso di aggiungere al suo calendario la rassegna iridata di mountain bike che si svolgerà a fine mese in Val di Sole. Proprio sul tracciato italiano, peraltro, il fenomeno neerlandese aveva vinto due anni fa in Coppa del Mondo, sfornando una delle sue migliori prestazioni personali in questa disciplina del pedale. Stante il fatto, inoltre, che in questo 2021 debutterà anche il Mondiale di Short Track, van der Poel potrebbe tornare a casa dal Bel Paese con ben due maglie con l’effige dell’arcobaleno sulle sue spalle.

Appena due giorni dopo il Mondiale di mountain bike, inoltre, van der Poel si presenterà la via del BinckBanck Tour. Sulle strade della corsa di casa, infatti, il neerlandese inizierà la sua preparazione per potersi presentare al top al via di un altro campionato del mondo, ovvero quello su strada. E’ bene ricordare che van der Poel, in questo 2021, ha già vinto il titolo iridato nel ciclocross e potrebbe realizzare un triss storico con cross country e strada.

Van der Poel ha parlato dei suoi obiettivi in un’intervista rilasciata a Wieler Revue, queste le sue parole: “Non vedo l’ora che arrivino i Mondiali di mountain bike. Dopo i Giochi, dovevo assolutamente pormi nuovi obiettivi. Amo correre in Val di Sole, il tracciato è stupendo e ho dei bellissimi ricordi della mia vittoria nel 2019. Sarebbe bello diventare campione del Mondo di tre discipline nello stesso anno. Ovviamente realizzare un’impresa del genere è difficilissmo, ma spero di riuscirci”.

Foto: Lapresse