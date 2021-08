Sabato 14 agosto inizierà la Vuelta di Spagna 2021, l’ultimo Grande Giro della stagione ciclistica che regalerà grande spettacolo ed emozioni uniche a tutti gli appassionati per tre settimane. Si preannuncia una bella lotta per la conquista della maglia rossa: lo sloveno Primoz Roglic se la dovrà vedere col colombiano Egan Bernal e con l’ecuadoriano Richard Carapaz. Un bel parterre si è dato appuntamento in terra iberica anche se va sottolineato che la Vuelta si conferma la grande corsa a tappe più povera visto che il montepremi complessivo non è minimamente paragonabile rispetto a quelli di Giro d’Italia e Tour de France.

Si parla infatti di una somma complessiva di 1,12 milioni di euro, una cifra molto inferiore rispetto alla Corsa Rosa (1,5 milioni) e alla Grande Boucle (2,4 milioni). La borsa è abbastanza ristretta anche considerando la durezza del percorso infarcito di montagne e il riconoscimento per il vincitore è tutt’altro che elevato: si parla di 150mila euro (che come da tradizione andranno divisi con compagni di squadra e uomini dello staff), poco più della metà di quello che spetta al trionfatore del Giro (265mila euro) e un’inezia rispetto al faraonico mezzo milione che finisce sul conto corrente di chi indossa la maglia gialla sui Campi Elisi a Parigi. Non ci sono invece differenze per i vincitori di tappa, sempre 11mila euro in tutti i Grandi Giri. Di seguito il confronto tra i montepremi di Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta a España.

MONTEPREMI GRANDI GIRI A CONFRONTO: LA VUELTA È LA CORSA PIÙ POVERA

Tour de France: 2,4 milioni di euro

Giro d’Italia: 1,5 milioni di euro

Vuelta di Spagna: 1,12 milioni di euro

Premi per i vincitori della classifica generale: 500.000 euro al Tour de France, 265.000 euro al Giro d’Italia, 150.000 euro alla Vuelta di Spagna

Premi per i i vincitori di tappa: 11.000 euro in tutti i Grandi Giri

