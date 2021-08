Vuelta a España 2021, la classifica dei favoriti. Roglic guadagna su Carapaz e Bernal a cronometro

Primoz Roglic ha dominato la cronometro d’apertura della Vuelta a España 2021 e ha indossato la maglia roja a Burgos. Lo sloveno ha giganteggiato lungo i 7,1 km contro il tempo e ha già guadagnato un interessante vantaggio nei confronti degli altri big: il margine sugli altri favoriti per il successo finale oscilla tra i 14” e i 39”, niente male considerando la brevità dell’odierna prova contro il tempo. Il Campione Olimpico a cronometro, vincitore delle ultime due edizioni della corsa a tappe in terra iberica, ha già messo le cose in chiaro e il margine sui big accreditati per il podio non è da sottovalutare.

Il russo Aleksandr Vlasov a 14”, il francese Romain Bardet a 17”, lo spagnolo Enric Mas a 18”, il britannico Adam Yates a 20”, 21” sul colombiano Miguel Angel Lopez. 25” sull’ecuadoriano Richard Carapaz e 27” sul colombiano Egan Bernal, che sulla carta sono i due rivali più accreditati per impensierire Primoz Roglic: i due uomini della Ineos Grenadiers hanno faticato in una specialità a loro poco congeniale e ora dovranno necessariamente recuperare in salita. Lo spagnolo Mikel Landa accusa addirittura 39”. Giulio Ciccone paga 26”. Di seguito la classifica dei favoriti alla Vuelta di Spagna 2021 dopo la prima tappa.

CLASSIFICA FAVORITI VUELTA A ESPAÑA 2021 (dopo la prima tappa)

Primoz Roglic 8’33”

Aleksandr Vlasov a 14”

Romain Bardet a 17”

Enric Mas a 18”

Adam Yates a 20”

Miguel Angel Lopez a 21”

Richard Carapaz a 25”

Giulio Ciccone a 26”

Egan Bernal a 27”

Mikel Landa a 39”

Foto: Lapresse