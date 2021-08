La quarta tappa della Vuelta a España 2021 non è andata come sperava il belga Jasper Philipsen. Il velocista dell’Alpecin-Fenix, che aveva conquistato, due giorni fa, la prima frazione per ruote veloci, infatti, non è riuscito a ripetersi oggi a Molina de Aragón. Il re dell’ultimo Scheldeprijs oggi non aveva le gambe dei giorni migliori e, oltretutto, è rimasto anche chiuso nel momento in cui è stata lanciata la volata.



A causa di questo risultato, peraltro, Philipsen ha anche perso la maglia verde, la quale, ora, si trova sulle spalle del neerlandese Fabio Jakobsen, che oggi ha alzato le braccia al cielo. Quella tra Philipsen e Jakobsen, ormai, è una rivalità di lunga data. I due, infatti, erano soliti duellare tra loro già tra gli U23 e ce li ricordiamo giocarsi la tappa di Gabbice Mare al Giro d’Italia U23 del 2017.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Philipsen a Eurosport dopo la frazione odierna: “Non ho ottenuto il risultato che volevo oggi. Sono rimasto chiuso e non sono riuscito a sprintare come al solito. Era davvero un arrivo difficile, mi sembrava che da dietro mi stessero venendo addosso e non potevo nemmeno voltarmi. Ora cercheremo di capire cosa abbiamo sbagliato e domani proveremo a fare meglio“.

Foto: Lapresse