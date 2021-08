Arnaud Démare anche nella frazione odierna della Vuelta a España 2021, la quarta, si è dovuto accontentare di un piazzamento. Il velocista transalpino è partito a poco meno di 200 metri dal traguardo ed è stato beffato nel finale da uno splendido Fabio Jakobsen.

Il 30enne nativo di Beauvais non sta vivendo il miglior momento della sua carriera. Nonostante le otto vittorie in stagione ha mancato sin qui l’acuto in una grande corsa a tappe. L’ultima risale, infatti, al Giro d’Italia del 2020 sul traguardo Rimini.

Le qualità del corridore non si discutono. La potenza di Démare è devastante ma quel che è mancato nelle ultime uscite è stata la lucidità. La sua squadra, Groupama-FDJ, lavora sempre alacremente per metterlo nelle condizioni migliori per esprimere tutti i suoi cavalli nel finale.

Tra gli altri il transalpino può contare su uno degli uomini migliori quando si tratta di tirare la volata ovvero Jacopo Guarnieri. Nonostante una coppia sulla carta devastante Démare non ha trovato la volata giusta. Eppure solo dodici mesi fa è stato capace di conquistare ben quattro successi di tappa nella Corsa Rosa.

Il momento di appannamento pare evidente ma a ciclisti della sua classe basta una scintilla per far riaccendere il fuoco e tornare ad essere il velocista incontenibile che il mondo ha imparato ad apprezzare.

