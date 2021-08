Vuelta a España 2021 in tv, su che canale vederla. Programma e commentatori

La Vuelta a España andrà in scena da sabato 14 agosto a domenica 5 settembre. La prestigiosa corsa a tappe in terra iberica ci terrà compagnia per tre settimane durante il periodo solitamente dedicato alle vacanze e si preannuncia altamente spettacolare grazie a un percorso infarcito di salite. Il parterre davvero di lusso, guidato da tre fuoriclasse come lo sloveno Primoz Roglic, il colombiano Egan Bernal, l’ecuadoriano Richard Carapaz, impreziosisce quella che è la terza grande corsa a tappe della stagione dopo il Giro d’Italia e il Tour de France. I ciclisti dovranno affrontare circa 3400 km irti di difficoltà da Burgos a Santiago de Compostela.

Primoz Roglic ha vinto le ultime due edizioni e sogna uno storico tris dopo aver conquistato la medaglia d’oro a cronometro alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Egan Bernal è reduce dall’apoteosi al Giro d’Italia e punta a completare la storica Tripla Corona in carriera. Richard Carapaz è in forma eccezionale dopo il terzo posto alla Grande Boucle e il sigillo nella prova in linea dei Giochi. L’Italia si affiderà a Giulio Ciccone, Damiano Caruso e Fabio Aru, desiderosi di mettersi in luce in questo appuntamento che precede Europei e Mondiali di settembre.

Ma come si potrà seguire la Vuelta di Spagna 2021 in diretta tv? Quale canale la trasmetterà ogni giorno? Gli appassionati potranno gustarsi l’evento in diretta tv su Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN. Per seguire la competizione sarà necessario essere abbonati a queste piattaforme. Per la Vuelta, infatti, non sono previste diretta tv gratis e in chiaro. Il commento sarà affidato alla collaudata e apprezzata coppia formata da Luca Gregorio e Riccardo Magrini.

Foto: Lapresse