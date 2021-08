Vuelta a España 2021, il montepremi. Quanto si guadagna con vittoria, podio e successi di tappa

La Vuelta di Spagna si conferma la grande corsa a tappe più “povera”, il montepremi complessivo tocca quota 1,124 milioni di euro . Il prize money è ben lontano dai 1,5 milioni messi in palio al Giro d’Italia e ai 2,4 milioni della borsa del Tour de France. Il vincitore guadagnerà 150mila euro, cioè poco più della metà della Corsa Rosa (265.0000 euro) e meno di un terzo della Grande Boucle (500.000 euro). Sono previsti premi per i primi 20 della classifica generale oltre a lauti riconoscimenti per le singole tappe: vincere una frazione assicura 11.000 euro. Soldi anche per le altre maglie, per i GPM, per i traguardi volanti, per il fair play e per tanto altro ancora. Di seguito il montepremi dettagliato della Vuelta di Spagna 2021.

MONTEPREMI VUELTA DI SPAGNA 2021: QUANTI SOLDI GUADAGNANO I CICLISTI

PREMI CLASSIFICA GENERALE:

Primo classificato: 150mila euro

Secondo classificato: 57.985 euro

Terzo classificato: 30.000 euro

Quarto classificato: 15.000 euro

Quinto classificato: 12.500 euro

Sesto e settimo classificato: 9000 euro

Ottavo e nono classificato: 6000 euro

Dal decimo al ventesimo classificato: 3800 euro

PREMI DI TAPPA:

Primo classificato: 11000 euro

Secondo classificato: 5500 euro

Terzo classificato: 2700 euro

Quarto classificato: 1500 euro

Quinto classificato: 1100 euro

Sesto e settimo classificato: 900 euro

Ottavo e nono classificato: 650 euro

Dal decimo al ventesimo classificato: 360 euro

ALTRE CLASSIFICHE E ALTRI PREMI:

11000 euro ai vincitori delle classifiche a punti e del miglior giovane, 13000 per il vincitore della classifica riservata agli scalatori.

500 euro per ogni giorno in maglia rossa, 100 euro per ogni giorno in maglia verde o a pois, 70 euro per ogni giorno in maglia bianca.

Foto: Lapresse