Parte subito alla grande per i nostri colori il Campionato Europeo 2021 di MTB in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia). Gli azzurri, infatti, hanno conquistato la medaglia d’oro (per il secondo anno consecutivo) nella prova di Team Relay (XCR). Seconda posizione per la Svizzera con 18″ di ritardo, terzo per la Germania a 34.

Al via della prova erano iscritte ben 17 squadre e, sul tracciato di 4 km, più veloce che tecnico, il CT Mirko Celestino schierato: Luca Braidot (Elite U), Filippo Agostinacchio (Junior U), Martina Berta (Elite F), Sara Cortinovis (Junior F), Marika Tovo (U23 F) e infine Juri Zanotti (U23 U).

La gara parte subito bene con Braidot che fa un gran ritmo e giunge al cambio con ben 9″ di vantaggio sul diretto inseguitore, quindi nel corso del secondo giro l’Italia perde terreno dai battistrada cechi. Agostinacchio giunge alla fine in terza posizione dietro a Repubblica Ceca e Svezia. La terza tornata vede protagonista la prima delle ragazze in gara; Martina Berta cerca di scombussolare le carte ma conclude il suo giro sempre al terzo posto. Quarta frazione che ci vede uscire dalla zona medaglia, ma a questo punto arriva la rimonta di Marika Tovo. Nella sua prova riesce agilmente a sorpassare la Svezia, per poi portarsi in prima posizione a metà giro, superando Slovenia e Svizzera. L’ultimo giro vede un ottimo Zanotti, che riesce a passare agilmente l’atleta belga e a gestire il vantaggio. L

Il commento al termine della gara del CT Mirko Celestino a federciclismo: “Siamo tutti felici. Abbiamo dato una risposta alla delusione delle Olimpiadi. Ci voleva subito un buon risultato per risollevare il morale e la fiducia della Nazionale. Siamo partiti forte, senza paura, in particolare della Svizzera che aveva un morale altissimo dopo Tokyo. Ho schierato Braidot e Zanotti rispettivamente all’inizio e alla fine perché sono molto esperti, pilastri importanti della staffetta, concentrati e con la consapevolezza di essere responsabili di un gruppo.

CLASSIFICA FINALE XCR

1. Italia 01:08:06

2. Svizzera +18″

3. Germania +34″

4. Francia +1′ 7″

5. Ucraina +1′ 35″

6. Repubblica Ceca +1′ 44″

7. Belgio +1′ 45″

8. Svezia +2′ 54″

9. Slovacchia +3′ 09″

10. Spagna +3′ 23″

Foto: Luca Braidot – StockphotoVideo / Shutterstock.com