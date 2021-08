Si chiude oggi la prima settimana della Vuelta a España 2021 con la frazione più dura di questi primi nove giorni, vale a dire Puerto-Lumbreras-Alto de Velefique. Si tratta di una tappa davvero tosta, con l’infinito Collado Venta Luisa da affrontare prima dell’erta conclusiva. Stante quanto abbiamo visto in questi primi dì, il favorito principale per il successo è la maglia roja Primoz Roglic, seguito dal colombiano Egan Bernal e dalla coppia della Movistar composta da Enric Mas e Miguel Angel Lopez.

L’Alto de Velefique, ad ogni modo, ha un tratto duro all’inizio, ma poi spiana nella seconda parte. Questo potrebbe favorire l’immobilismo tra i più forti e, dunque, permettere a corridori che in questi giorni hanno perso tempo, come Giulio Ciccone e Mikel Landa, di attaccare per recuperare qualche secondo. Non vanno sottovalutati, inoltre, due veterani che, due giorni fa, sul Balcon de Alicante, hanno sorpreso, vale a dire David de la Cruz e Louis Meintjes.

Ovviamente non può essere scartata nemmeno l’ipotesi fuga. Due giorni fa abbiamo visto all’attacco oltre venti corridori e, oggi, non sarebbe sorprendente se si ripetesse una situazione simile. Potrebbe essere l’occasione giusta per Romain Bardet. Il transalpino, l’altro ieri, ha visto trionfare il compagno Michael Storer, ma ora che la brutta caduta di cui è stato vittima è più lontana, potrebbe prendersi lui il palcoscenico.

I FAVORITI DELLA NONA TAPPA DELLA VUELTA 2021

***** Primoz Roglic

**** Enric Mas, Egan Bernal, Miguel Angel Lopez

*** Adam Yates, David de la Cruz, Mikel Landa, Alexander Vlasov

** Louis Meintjes, Fabio Aru, Giulio Ciccone, Richard Carapaz, Sepp Kuss, Romain Bardet

* Geoffrey Bouchard, Clément Venturini, Jay Vine, Ion Izagirre, Jack Haig, Gino Mader, Damiano Caruso, Felix Grossschartner, Maximilian Schachmann, Guillaume Martin, Remy Rochas, Andrea Bagioli, James Knox, Mauri Vansevenant, Simon Carr, Mikel Bizkarra, Pavel Sivakov, Odd Christian Eiking, Rein Taaramae, Andreas Kron, Steff Cras, Harm Vanhoucke, Lucas Hamilton, Nick Schultz, Michael Storer, Juan Pedro Lopez, Joe Dombrowski

Foto: Lapresse