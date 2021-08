Vuelta a España 2021, il borsino dei favoriti di oggi: Jakobsen, Philipsen e Demare pronti al terzo atto

L’odierna Tarancón-Albacete, quinta tappa della Vuelta a España 2021, rappresenta la terza occasione per le ruote veloci in quest’edizione del grande giro spagnolo. Il grande favorito, dunque, è il trionfatore di ieri Fabio Jakobsen. Lo sprinter neerlandese, che attualmente veste la maglia verde, è l’uomo più veloce tra quelli presenti al via e ha dalla sua un treno di assoluta qualità.

I rivali principali di Jakobsen saranno nuovamente Jasper Philipsen e Arnaud Demare. Il belga ha conquistato la seconda frazione, ma ieri non ha incantato. C’è da dire, ad ogni modo, che dalla sua ha un’Alpecin-Fenix che difficilmente lo lancia male per due giorni consecutivi. Il transalpino, invece, deve ancora sbloccarsi, ma ieri ha colto un bel secondo posto che può dargli fiducia per piazzare la zampata vincente oggi.



In casa Italia, dopo il quarto posto di ieri, l’uomo da seguire con maggiore attenzione sarà Alberto Dainese. Ci si attende un segnale, inoltre, anche da Davide Cimolai, il quale non è riuscito a essere protagonista nelle prime due volate. Va a caccia della terza top-10 in tre sprint, invece, Riccardo Minali, mentre Matteo Trentin, nonostante la grande condizione di cui gode, dovrebbe tirare la volata al colombiano Juan Sebastian Molano.

I FAVORITI DELLA QUINTA TAPPA DELLA VUELTA 2021

***** Fabio Jakobsen

**** Jasper Philipsen, Arnaud Demare

*** Alberto Dainese, Juan Sebastian Molano, Michael Matthews

** Magnus Cort, Jordi Meeus, Martin Laas, Jon Aberasturi, Piet Allegaert, Riccardo Minali

* Clement Venturini, Sacha Modolo, Alex Aranburu, Juan José Lobato, Tom Pidcock, Davide Cimolai, Sep Vanmarcke, Luka Mezgec, Matteo Trentin

