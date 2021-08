La Vuelta a España 2021, oggi, torna sul muro di Valdepeñas de Jaén, il quale fu teatro di tre arrivi di tappa tra il 2010 e il 2013. Si tratta di un erta breve e durissima, la quale esalta le caratteristiche dei corridori più esplosivi. In passato vi hanno vinto Igor Anton, Joaquim Rodriguez e Dani Moreno. Chiaramente, sulla carta, l’ex leader Primoz Roglic, che quest’anno ha sfiorato il successo alla Freccia Vallone, non dovrebbe fare prigionieri.

L’unico dubbio è legato alla caduta di ieri. Roglic non sembra essersi fatto nulla, tanto che aveva solo un piccolo strappo sui pantaloncini, ma chiaramente scopriremo solamente durante la frazione odierna se sta bene o meno. Certamente, con la gamba palesata ieri sul Puerto de Almachar, lo sloveno potrebbe dare una bella botta ai rivali di classifica come Enric Mas, Miguel Angel Lopez e Jack Haig. I tre atleti in questione, ad ogni modo, sono i più indicati a dargli del filo da torcere, anche se nessuno vanta un’esplosività accostabile a quella del fuoriclasse della Jumbo-Visma.



Potrebbero essere i fuggitivi del mattino, invece, a rompere le uova nel paniere a Roglic. E’ vero che in passato qua non è mai arrivata la fuga, ma va anche detto che, in precedenza, l’arrivo a Valdepeñas de Jaén era sempre stato proposto nella prima settimana. Ciò detto, il fatto che la tappa sia molto breve favorisce il gruppo, anche se bisogna ovviamente vedere se qualcuno è disposto a collaborare con la Jumbo-Visma nella fase di inseguimento degli attaccanti del mattino.

I FAVORITI DELL’UNDICESIMA TAPPA DELLA VUELTA 2021

***** Primoz Roglic

**** Enric Mas, Jack Haig

*** Miguel Angel Lopez, Alexander Vlasov, Felix Grossschartner

** Gino Maeder, Egan Bernal, David De La Cruz, Adam Yates, Sepp Kuss

* Clément Champoussin, Edward Planckaert, Tobias Bayer, Alex Aranburu, Ion Izagirre, Omar Fraile, Wout Poels, Mark Padun, Maximilian Schachmann, Jonathan Lastra, Guillaume Martin, Jesus Herrada, Mauri Vansevenant, James Knox, Simon Carr, Magnus Cort Nielsen, Rudy Molard, Odd Christian Eiking, Andreas Kron, Maxim Van Gils, Harm Vanhoucke, Michael Matthews, Robert Stannard, Lucas Hamilton, Giulio Ciccone, Juan Pedro Lopez

