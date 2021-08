In un primo momento Tadej Pogacar sarebbe dovuto essere presente, ad arricchire dunque una startlist veramente di lusso. Poi il dietrofront e la rinuncia. In ogni caso non mancheranno le stelle al via della prossima Vuelta a España 2021 che scatterà sabato: sarà sicuramente una battaglia di gran qualità per il titolo finale. Andiamo a scoprire i favoriti nel dettaglio.

Un nome su tutti non può che essere quello di Primoz Roglic. Lo sloveno della Jumbo-Visma è stato costretto a rinunciare allo scontro diretto con il connazionale all’ultimo Tour de France a causa di una caduta, ma si è rimesso in sesto velocemente andandosi a prendere una meravigliosa medaglia d’oro nella cronometro alle Olimpiadi di Tokyo.

Lo stato di forma per il detentore del titolo è sicuramente eccezionale, visto che la preparazione si sarà spostata verso l’obiettivo iberico. Va a caccia di una clamorosa tripletta dopo i trionfi arrivati nel 2019 e 2020: il percorso è ideale per le sue caratteristiche e potrà spodestare nuovamente la concorrenza.

Occhio ad una coppia di rivali molto agguerrita che arriva dalla Ineos Grenadiers. I sudamericani alla riscossa con Richard Carapaz ed Egan Bernal che lanciano l’assalto a Roglic. Il primo è uscito al meglio dalla Grande Boucle agguantando la medaglia d’oro a Cinque Cerchi nella prova in linea di Tokyo: sulle salite spagnole può davvero far paura. C’è curiosità nel vedere in azione il trionfatore del Giro d’Italia, che potrà confrontarsi in montagna con un rivale di lusso (nella Corsa Rosa sono venuti a mancare un po’ gli avversari di valore).

Foto: Lapresse