Fabio Jakobsen ha conquistato un confortante secondo posto nella Caleruega-Gamonal seconda frazione della Vuelta a España 2021. Il velocista della Deceuninck-Quick Step è stato battuto da uno straordinario Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) che ha bruciato tutti sul rettilineo finale.

Un buonissimo risultato per l’olandese che ritrova il giusto colpo di pedale a distanza di oltre un anno dalla terribile caduta a Katowice nel corso del Giro di Polonia che avrebbe potuto mettere fine alla sua carriera. Jakobsen, quindi, è tornato ai suoi livelli e nelle prossime tappe proverà a conquistare un prestigioso successo di tappa alla Vuelta a España 2021.

Il velocista della Deceuninck-Quick Step non è comunque soddisfatto di come è andato lo sprint, principalmente perchè ha trovato un avversario che lo ha ostacolato condizionando la sua volata: “Sono deluso. Lo sprint non è stato perfetto, perché ho dovuto fare un grande sforzo per passare il ragazzo davanti a me a 200 metri dalla fine e per una frazione di secondo ho perso un po’ di velocità”.

Un secondo posto che però consente all’olandese di guardare con fiducia al proseguo della sua avventura nella corsa a tappe spagnola: “Ma non mi posso lamentare, essere tra i primi 3 qui è comunque un buon risultato che mi dà fiducia che una vittoria è possibile nei prossimi giorni”.

Foto: LaPresse