Romain Bardet si presenterà al via della Vuelta a España 2021 con un punto di domanda sulla propria condizione fisica. Il transalpino aveva dominato la tappa del Picon Blanco alla Vuelta a Burgos, dimostrando di godere di un ottimo stato di forma. Il giorno successivo a quel successo, però, Bardet è caduto e pare essersi fatto male alla schiena. A Lagunas de Neila, nell’ultima frazione della sopraccitata Vuelta a Burgos, Romain è andato in crisi e Mikel Landa gli ha sfilato la maglia di leader.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Romain Bardet, a Cyclismactu, sulla Vuelta che sta per cominciare: “Durante i primi tre giorni della Vuelta a Burgos, avevo una condizione strepitosa. Se ritrovo quel colpo di pedale, posso fare una grande Vuelta. L’importante è che la schiena mi lasci in pace. Voglio lottare coi migliori, inoltre sono sicuro che sovente Ineos e Jumbo terranno chiusa la corsa, dunque potrò giocarmi anche diversi successi di tappa. La squadra mi ha chiesto di non andare alle Olimpiadi per preparare la Vuelta. Le prossime settimane ci diranno se questa è stata la scelta corretta. Ho già preso parte al grande giro spagnolo nel 2017, ma all’epoca ero appena uscito dal Tour e non avevo la condizione per fare classifica. Questa volta sarà diverso“.



Bardet, quest’anno, è già giunto nei dieci al Giro d’Italia e potrebbe tranquillamente ripetersi in Spagna. Il transalpino non è più un corridore capace di giocarsi il podio al Tour de France, anche perché il livello dei corridori da grandi giri si è alzato notevolmente negli ultimi anni, ma resta un atleta solido che, se sta bene, in salita va forte. Inoltre, Romain è anche un ottimo discesista ed è in possesso di doti di fondo e recupero davvero notevoli.

