Egan Bernal si prepara a vivere la terza settimana della Vuelta a España 2021 nella quale dovrà necessariamente provare ad inventarsi qualcosa per recuperare il distacco sul favoritissimo Primoz Roglic. Il colombiano attualmente occupa il 7° posto nella generale a 2’45” dal campione sloveno.

Bernal ha spiegato, nel corso della conferenza stampa durante il giorno di riposo, qual è la situazione in vista delle ultime sei tappe: “Credo la situazione sia ok. Non siamo nella migliore posizione, certo, ma non siamo nemmeno messi male. Siamo settimo e ottavo e stiamo bene, quindi abbiamo ancora qualche possibilità se abbiamo le gambe la prossima settimana. Penso che tutto possa accadere. Ma come dico sempre, penso che devi avere prima le gambe per fare qualcosa. Con Adam abbiamo un buon rapporto, siamo entrambi disposti a sacrificarci per l’altro se necessario”.

La Ineos-Grenadiers è una delle squadre di riferimento e il colombiano parla di come si muoverà nel corso dell’ultima settimana della corsa a tappe spagnola: “Dipende dalla situazione e da cosa accadrà. Sembra che ogni volta che ci mettiamo in gioco, poi gli altri ne approfittano, quindi vedremo cosa accadrà. Dipende dalla situazione, non solo da noi, ma anche dagli altri. È difficile dare una risposta. Al momento, ogni volta che ci siamo sentiti beni, abbiamo provato a fare qualcosa. Finora non ha funzionato, ma c’è ancora molto da correre e tante salite adatte a noi“.

