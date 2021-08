L’odierna vittoria di Fabio Jakobsen nella quarta tappa della Vuelta a España 2021 è stata accolta con gioia da tutti i suoi colleghi. Jakobsen, infatti, appena un anno fa, era stato vittima di un bruttissimo incidente al Giro di Polonia 2021, a causa del quale non solo ha rischiato la carriera, ma anche la vita. Il neerlandese, però, si è rimesso in sella appena ha potuto e grazie a mesi di duro lavoro è riuscito a tornare all’antico splendore.



Tra i corridori che hanno espresso belle parole nei confronti di Jakobsen, oggi, c’è anche il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia Egan Bernal. Queste le dichiarazioni del colombiano riportate da Wielerflits.NL: “Quando ho sentito che aveva vinto Jakobsen, mi sono subito rallegrato. Lui è un vero esempio di cosa voglia dire non mollare mai. Io e i miei compagni di squadra lo rispettiamo tantissimo. Sono davvero molto contento che sia riuscito ad alzare le braccia in questa Vuelta“.

Bernal, per il momento, ha iniziato questa Vuelta senza grossi acuti. Il colombiano, attualmente, occupa il nono posto della classifica generale a 57″ dalla maglia roja Rein Taaramae. Egan, inoltre, si trova a 27” dal grande favorito per il successo finale Primoz Roglic. La corsa, per il vincitore del Giro d’Italia 2021, entrerà realmente nel vivo durante questo weekend, quando si affronteranno i prossimi arrivi in quota di quest’edizione del grande giro spagnolo.

Foto: Lapresse