Arnaud Démare si è dovuto accontentare della seconda piazza nella tappa di ieri della Vuelta a España 2021. Lo sprinter transalpino è stato beffato in volata da uno strepitoso Fabio Jakobsen che ha tagliato il traguardo a braccia alzate.

Nonostante il secondo posto il capitano della Groupama – FDJ non si dice deluso: “Sapevamo che questo arrivo in leggera salita poteva essere adatto a me e che sono in grado di fare bene su questi finali Siamo stati bravi. Avevamo deciso che avremmo preso le redini prima della salita e così abbiamo fatto. Nella volata precedente eravamo stati troppo attendisti, ma sapevamo che stavolta bisognava prendere la discesa in testa. C’erano molte curve e sospettavamo che sarebbe stato tutto molto veloce. Ero ben posizionato e i ragazzi hanno fatto un grandissimo lavoro. Abbiamo lanciato la volata come dovevamo”.

Come riportato da cyclingpro, il transalpino ammette la superiorità di Jakobsen, almeno in questa occasione: “Questa volta è stato il più forte, per questo non ho rimpianti. Noi abbiamo gestito bene tutto il giorno, i ragazzi ci hanno protetto dal vento per poter tenere il treno al riposo. Abbiamo tutti lavorato bene e abbiamo comunicato anche meglio, soprattutto per quanto riguarda le traiettorie e assicurarci che tutti erano a ruota. Sapevamo quel che volevamo fare e ci siamo riusciti“.

Foto: LaPresse