Giro di Norvegia 2021: Jonas Vingegaard, Alexander Kristoff e Mads Pedersen le stelle di una gara che si preannuncia spettacolare

Domani inizierà il Giro di Norvegia 2021. La gara scandinava, quest’anno, si preannuncia assai entusiasmante dato che il tracciato è molto interessante e la startlist è piena zeppa di ottimi corridori. La prima frazione prevede un arrivo in quota su una salita di 4,8 chilometri al 4,8% di pendenza media. Non bisogna, però, farsi ingannare da quest’ultimo dato. L’erta in questione, infatti, sale a gradoni e ha anche alcuni punti ove la pendenza è in doppia cifra.

Il secondo giorno, invece, è in programma una frazione il cui traguardo è posto in vetta a uno strappo di un chilometro al 7%. Le ultime due tappe, infine, presentano entrambe dei tracciati tortuosi, perfetti per i velocisti più resistenti. Il grande favorito per il successo finale è il secondo classificato dell’ultimo Tour de France Jonas Vingegaard, il quale guida una Jumbo-Visma fortissima che schiera anche Tobias Foss e George Bennett, oltre a Mike Teunissen per le volate.

Tra i pretendenti al successo finale, oltre a Vingegaard, ci sono pure il britannico Ethan Hayter (Team Ineos) e il neerlandese Ide Schelling (Bora-Hansgrohe), oltre a diversi corridori di casa che, sicuramente, non vogliono sfigurare su queste strade. Citiamo, tra gli altri, una serie di atleti che sono stati protagonisti alla recente Arctic Race of Norway, vale a dire Andreas Leknessund (Team DSM), Kristian Aasvold (Team Coop), Markus Hoelgaard, Torstein Træen e Torjus Sleen (Uno-X Pro Cycling).



Per quanto concerne le ultime due frazioni, le quali potrebbero concludersi in volata, i fari saranno Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) e Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Al via, però, oltre anche al già menzionato Teunissen, ci sono tante altre ottime ruote veloci, come l’oro dell’Omnium di Tokyo 2021 Matthew Walls (Bora-Hansgrohe), l’azzurro Matteo Moschetti (Trek-Segafredo), il britannico Ben Swift (Team Ineos) e i belgi Gerben Thijssen (Lotto Soudal) e Arne Marit (Sport Vlaanderen-Baloise).

