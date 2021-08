Vuelta a España 2021, tappa di domani Requena-Alto de la Montaña de Cullera: percorso e altimetria

Sesta tappa della Vuelta a España 2021 che promette grande spettacolo. La Requena-Alto de la Montaña de Cullera di 158,3 chilometri condenserà tutte le emozioni nel finale. Difficilmente vedremo impegnati i big in corsa per la generale ma di certo c’è il terreno per un attacco di qualche finisseur.

PERCORSO

La prima parte della tappa è abbastanza mossa senza però GPM. Dal chilometro 75 circa inizierà una lunghissima pianura che consentirà al gruppo di sviluppare un’altissima velocità. Come detto in precedenza tutto si deciderà nel finale con lo strappetto che condurrà i ciclisti sul traguardo dell’Alto de la Montaña de Cullera. Si tratta di un’ascesa brevissima, lunga 1,9 km, ma con una pendenza media che sfiora il 9,5%. Difficilmente si potranno creare distacchi ma di sicuro non mancheranno le emozioni.