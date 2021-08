L’Italia rimane imbattuta ai Campionati Europei 2021 di volley femminile e conquista la sesta vittoria consecutiva, regolando per 3 set a 1 il Belgio agli ottavi di finale e guadagnandosi un posto tra le migliori otto squadre del Vecchio Continente. Al prossimo turno le Azzurre se la vedranno con la vincente del match attualmente in corso tra Russia e Bielorussia. Di seguito le dichiarazioni rilasciate al sito federale da due protagoniste in campo del successo odierno italiano.

OFELIA MALINOV (palleggiatrice): “Siamo contente innanzitutto per aver fatto un altro passo in avanti in questo Europeo. Penso che da oggi in avanti ci attendano solo sfide toste. Anche il Belgio questa sera ha dimostrato che quando ha giocato ha saputo metterci in difficoltà. Mi riferisco a quando ha iniziato a difendere e a rigiocare qualche palla in più. Penso che siamo state brave a ritrovare il nostro gioco e a non concedergli più niente. Si è visto che eravamo in campo pensando a noi e a tenere l’avversario sotto, quando riusciamo a farlo il nostro valore esce ancora di più. Non dobbiamo sottovalutare nessun avversario perché in una competizione di questo tipo man mano che vai avanti incontri tutte formazioni che hanno fatto qualcosa per meritarsi il passaggio del turno. Se riusciremo a entrare in campo cercando di divertirci e di esprimere il meglio di noi il resto verrà da sé”.

ANNA DANESI (centrale): “Quella di oggi è stata una bella partita perché ci siamo finalmente divertite in campo nonostante abbiamo perso il secondo set. Abbiamo perso un po’ di concentrazione, ma capita anche alle altre squadre di perdere dei set, siamo comunque riuscite a raggiungere i quarti e questo deve renderci felici. Personalmente non ho vissuto un’emozione speciale, siamo abituate a match dentro fuori, questa sera probabilmente, oltre a divertirci di più eravamo anche più tranquille rispetto alle altre volte. Nelle prossime partite mi aspetto squadre ancora più forti, aspettiamo di scoprire chi incontreremo ai quarti, ma dovremo prima di tutto rimanere concentrate su di noi e su quello che facciamo”.

Foto: Lapresse