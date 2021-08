Volley femminile, Olimpiadi Tokyo: USA in trionfo, Brasile demolito. Karch Kiraly nella leggenda dello sport

Gli USA hanno conquistato la medaglia d’oro nel torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La formazione a stelle e strisce ha sconfitto il Brasile con un roboante 3-0 (25-21; 25-20; 25-14) ed è così salita sul gradino più alto del podio a cinque cerchi per la prima volta nella storia. I parziali dei primi due potevano essere più pesanti se le americane non si fossero rilassate quando erano nettamente in vantaggio.

Dopo aver perso tre finali (Los Angeles 1984 contro la Cina, Pechino 2008 e Londra 2012 proprio contro il Brasile), le ragazze di coach Karch Kiraly riescono a portare il titolo in Patria. Lo fanno da sfavorite della vigilia, visto che la Serbia travolta in semifinale era decisamente la squadra più accreditata. Lo fanno dominando in maniera perentoria l’atto conclusivo, demolendo le verdeoro in tutti i fondamentali e sfiancandole con attacchi a tutto campo.

Dopo il bronzo di Rio 2016, gli States fanno centro e Karch Kiraly entra nel mito della pallavolo tout court: dopo aver vinto l’oro olimpico da giocatore nel volley indoor (1984 e 1988) e nel beach volley (1996), arriva anche un memorabile sigillo da allenatore. Incontro a senso unico chiuso in appena 82 minuti di gioco.

Le attaccanti Andrea Drews (15 punti), Michelle Bartsch-Hackley (14) e Jordan Larson (12, la capitana ha messo a segno il punto della vittoria) chiudono in doppia cifra sotto l’impulso della regista Jordyn Poulter, bene anche le centrali Foluke Akinradewo (5) e Haleigh Washington (8), ottimo il libero Justine Wong-Orantes. Il Brasile ha risentito dell’assenza dell’opposto Tandara, esclusa prima della semifinale a causa di una positività al doping. Oggi le migliori in campo sono state Gabriela (10 punti) e Fernanda (11).

Foto: Lapresse