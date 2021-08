Dopo la deludente eliminazione ai quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo 2020, l’Italia cerca riscatto agli Europei 2021 di volley femminile, in programma dal 18 agosto al 4 settembre in Serbia, Croazia, Bulgaria, Romania. Le azzurre hanno deluso in Giappone: dopo una partenza convincente, hanno perso contro la Cina già eliminata e successivamente sono crollate contro gli USA (poi medaglia d’oro) e le Campionesse del Mondo (bronzo). Le ragazze del CT Davide Mazzanti non hanno mai espresso al meglio il proprio gioco e sono sembrate disunite, bisognerà rialzare necessariamente la testa in questa rassegna continentale.

La nostra Nazionale esordirà venerdì 20 agosto (ore 17.15) contro l'abbordabile Bielorussia. Si ritornerà in campo domenica 22 agosto (ore 20.00) per l'incrocio con l'Ungheria, poi lunedì 23 agosto (ore 17.15) spazio al confronto con la Slovacchia. Si tratta dunque di un avvio soft per le azzurre a Zara (Croazia), contro avversarie assolutamente alla portata. L'incontro che dovrebbe valere il primo posto nel girone è in programma mercoledì 25 agosto (ore 21.00) contro la Croazia, seguito il giorno dopo (ore 20.00) dal match contro la Svizzera. Il gruppo si incrocerà con la Pool A di Serbia, Russia, Azerbaijan e Belgio.

Di seguito il calendario completo delle partite dell’Italia agli Europei 2021 di volley femminile. I diritti dell’evento sono nelle mani della Rai e di DAZN, che trasmetteranno i vari incontri: la proposta Rai è gratis e in chiaro in tv; quella di DAZN è riservata agli abbonati via streaming.

CALENDARIO PARTITE ITALIA EUROPEI VOLLEY FEMMINILE 2021

VENERDÌ 20 AGOSTO:

17.15 Italia-Bielorussia

DOMENICA 22 AGOSTO:

20.00 Italia-Ungheria

LUNEDÌ 23 AGOSTO:

17.15 Slovacchia-Italia

MERCOLEDÌ 25 AGOSTO:

21.00 Croazia-Italia

GIOVEDÌ 26 AGOSTO:

20.00 Italia-Svizzera

EUROPEI VOLLEY FEMMINILE 2021: COME VEDERLI IN DIRETTA TV E STREAMING

I diritti televisivi sono detenuti da Rai e DAZN, i palinsesti dettagliati verranno svelati a breve.

Foto: Lapresse