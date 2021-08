Programma MotoGP, orari e tv GP Austria 2021: palinsesto Sky, DAZN, TV8 13-15 agosto

Archiviato il GP di Stiria, il Motomondiale rimane comunque a Spielberg per disputare il Gran Premio d’Austria, undicesimo atto della stagione 2021. In MotoGP siamo reduci dalla prima vittoria della carriera di Jorge Martin, che si candida a diventare, un bel giorno, un pretendente al titolo mondiale.

Quello del 2021, di Iride, invece sembra indirizzato verso Fabio Quartararo, che anche domenica scorsa ha guadagnato terreno sul terzetto di centauri Ducati che lo insegue in classifica generale. Viene da chiedersi se, a questo punto, i vari Francesco Bagnaia, Johann Zarco e Jack Miller non debbano essere considerati “semplicemente” in lotta con Joan Mir per la piazza d’onore nel Mondiale…

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le qualifiche e le gare di tutte le classi. Non è prevista alcuna copertura in chiaro di prove libere e warm-up.

TV A PAGAMENTO – Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201) trasmetteranno in diretta l’intero weekend: prove libere, qualifiche, warm-up e gara di ogni classe.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da DAZN. Le differite saranno disponibili su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

PROGRAMMA GP AUSTRIA 2021 – MOTOMONDIALE

VENERDI’ 13 AGOSTO

9.00-9.40 Moto3, prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP, prove libere 1

10.55-11.35 Moto2, prove libere 1

11.50-12.20 MotoE, prove libere 1

13.15-13.55 Moto3, prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP, prove libere 2

15.10-15.50 Moto2, prove libere 2

16.50-17.20 MotoE, prove libere 2

SABATO 14 AGOSTO

9.00-9.40 Moto3, prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55-11.35 Moto2, prove libere 3

11.50-12.20 MotoE, prove libere 3

12.35-12.50 Moto3, Qualifiche – Q1

13.00-13.15 Moto3, Qualifiche – Q2

13.30-14.00 MotoGP, prove libere 4

14.10-14.25 MotoGP, Qualifiche – Q1

14.35-14.50 MotoGP, Qualifiche – Q2

15.10-15.25 Moto2, Qualifiche – Q1

15.35-15.50 Moto2, Qualifiche – Q2

16.10 MotoE, E-Pole

DOMENICA 15 AGOSTO

8.40-9.00 Moto3, warm-up

9.10-9.30 Moto2, warm-up

9.40-10.00 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, GARA

12.20 Moto2, GARA

14.00 MotoGP, GARA

15.30 MotoE, GARA

Foto: MotoGPpress.com