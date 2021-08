Primo esame superato nella fase a eliminazione diretta dei Campionati Europei 2021 per la Nazionale Italiana di pallavolo femminile, che si è imposta a Belgrado per 3-1 (parziali di 25-14, 23-25, 25-17, 25-12) sul Belgio staccando il pass per i quarti di finale della rassegna continentale.

“Abbiamo perso un po’ il filo del gioco nel secondo set, sbagliando tanti contrattacchi. Lì ci siamo un po’ complicati la vita e non ci stavamo più divertendo. Poi nel terzo abbiamo ricominciato a fare belle giocate e a quel punto è tornata anche la qualità in quello che facevamo“, le prime dichiarazioni a caldo rilasciate dal C.T. azzurro Davide Mazzanti ai microfoni della Rai.

“Sylla ha fatto davvero una gran bella partita in tutto, perché ha fatto un gran lavoro in ricezione ed in difesa. In attacco è riuscita a scaricare il colpo come forse non aveva fatto all’inizio dell’Europeo, quindi credo sia stata una partita importante per lei“, prosegue il tecnico nostrano.

Una menzione speciale anche per il libero della formazione tricolore: “De Gennaro ha fatto una partita incredibile e ha dato molto ritmo alla squadra in tutto. È stata davvero brava perché anche nei momenti in cui le cose ci venivano meno, lei è stata coraggiosa a spingere il gruppo e questo è stato fondamentale per tornare a prendere ritmo“.

“Il livello di cambio palla sta andando bene, mentre sul contrattacco forse sprechiamo un po’ troppo. Penso che il nostro margine sia più che altro in quella fase. È una cosa che stiamo inseguendo un po’ dall’inizio e credo che lì possiamo fare delle belle cose, un po’ come nel quarto set di oggi, in cui abbiamo fatto grandi difese e alzate da contrattacco bellissime con colpi d’attacco tutti determinanti. Nei quarti sarà importante mettere in campo tutto questo“, conclude Mazzanti in attesa di capire se sarà la Russia o la Bielorussia il prossimo avversario dell’Italvolley.

Foto: Lapresse