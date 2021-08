VIDEO Udinese-Juventus 2-2, gol Serie A: highlights e sintesi. I friulani rimontano nella ripresa

Il calcio in Italia ha visto proseguire la prima giornata del girone di ritorno della Serie A 2020-2021: in uno dei due match delle ore 18.30 la Juventus ha pareggiato per 2-2 in casa dell’Udinese. Ospiti in vantaggio con Dybala al 3′, raddoppio di Cuadrado al 22′, poi nella ripresa Pereyra accorcia su rigore la 51′ e Deulofeu pareggia al minuto 83.

HIGHLIGHTS UDINESE-JUVENTUS 2-2

IL VANTAGGIO DELLA JUVENTUS

No Ronaldo, no problem! Two minutes is all it took for Paulo Dybala! 💥 pic.twitter.com/9gFz7iFiji — Serie A on Paramount+ ⚽️🇮🇹 (@CBSSportsGolazo) August 22, 2021

IL RADDOPPIO DELLA JUVENTUS

THE PASS FROM DYBALA. THE STRENGTH AND FINISH FROM CUADRADO. NO STOPPING JUVE. 🔥 pic.twitter.com/GY3Ap7XV2S — Serie A on Paramount+ ⚽️🇮🇹 (@CBSSportsGolazo) August 22, 2021

IL PRIMO GOL DELL’UDINESE

Roberto Pereyra steps up and gives Udinese a lifeline ⚽️ pic.twitter.com/Wy9pk3jjRN — Serie A on Paramount+ ⚽️🇮🇹 (@CBSSportsGolazo) August 22, 2021

IL PAREGGIO DELL’UDINESE

CHAOS! UDINESE LEVEL IT AGAINST JUVE! 😳 pic.twitter.com/JZ2McMHc1I — Serie A on Paramount+ ⚽️🇮🇹 (@CBSSportsGolazo) August 22, 2021

Foto: LaPresse